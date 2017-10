A 3ª Divisão de Exército (DE) está fazendo até sábado (21) um exercício que faz parte do período chamado de treinamento das tropas, no Campo de Instrução Barão de São Borja - Saicã, em Rosário do Sul. A atividade reúne cerca de quatro mil militares das cidades de Santa Maria, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo, Santiago, São Borja, São Luiz Gonzaga, Itaqui, Uruguaiana, Alegrete, Quarai, Bagé, Jaguarão, Santana do Livramento, São Gabriel, Dom Pedrito, Cruz Alta, Ijuí e Santa Rosa.