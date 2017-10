1. Por 44 votos a 26

Senado derruba decisão do Supremo e Aécio retomará mandato . Senador tucano era alvo de medidas cautelares como recolhimento noturno e afastamento da atividade parlamentar.

2. Alerta

Quarta-feira será de temporais em parte do Rio Grande do Sul. Há risco de vento forte, grandes acumulados de chuva e granizo nos municípios da metade sul do Estado.