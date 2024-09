O setor pecuário é muito forte no Rio Grande do Sul e os números falam por si só. De acordo com o IBGE, a região possui um rebanho de quase 12 milhões de cabeças de bovinos. O estado é o segundo maior produtor de carne suína do Brasil, representando 19,8% da produção nacional e o terceiro maior produtor de carne de frango do país, com 11% da produção nacional, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).