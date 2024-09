Censo de Diversidade reforça estratégia de sustentabilidade da Lojas Renner

A Lojas Renner S.A. nasceu no Rio Grande do Sul e hoje é o maior ecossistema de moda e lifestyle do Brasil, com 670 lojas (420 da marca Renner) e forte presença nos canais digitais. A varejista, que sempre foi referência de qualidade, cumplicidade e encantamento, se consolidou como pioneira também em sustentabilidade. Isso está relacionado à construção de um ambiente diverso e inclusivo. São as pessoas que formam a companhia e fazem a diferença diariamente.