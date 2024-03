Em 2023, a Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs) iniciou o projeto “Missão Municipalista: Valorizando a Força Interior do Rio Grande”, que visa promover encontros com gestores municipais pelo Rio Grande do Sul. Esses eventos são realizados para fomentar o diálogo, esclarecer pautas e promover ações conjuntas que almejam aprimorar a gestão das cidades.