Reprodução / Facebook

Era uma manhã de julho quando João, de sete anos, resolveu fazer um anúncio aos familiares. Durante o café da manhã, o pequeno mineiro, morador de Belo Horizonte, comunicou:

Sou Brasil de Pelotas! — disse, provocando estranheza dentro de casa.

Sem sequer ter ligação com o Rio Grande do Sul, João teria motivos para ser atleticano, time do irmão mais velho, Pedro. Teria, também, motivos para ser cruzeirense, time do seu irmão gêmeo, Davi. Teria, até, motivos para ser americano, time do padrasto.

— Mas escolher um time do sul do Brasil, da Série B, é demais, né? — diverte-se a mãe de João, Katharina Lacerda.

Só que João estava decidido. Um dia antes, havia assistido pela TV ao jogo entre ABC e Brasil-Pel. E nem a derrota xavante impedira que, naquele momento, fosse iniciada uma história de amor com a equipe gaúcha.

Nesta semana, a relação entre João e Xavante foi tornada pública. E viralizou. Em um vídeo publicado no Facebook de Katharina, o garotinho é surpreendido com a camisa do Brasil-Pel. A reação do mineirinho ao ver o presente, recebido na última segunda-feira (16), é impagável — confira no vídeo acima.

Esforço da mãe, fama repentina e mensagem de jogadores

Fazer o desejo do filho, no entanto, não foi fácil. Para conseguir a camisa xavante, Katharina primeiro enviou um recado para a página do Brasil-Pel no Facebook. Não obteve resposta.

Procurou em lojas online. Não encontrou.

A saída foi recorrer a amigos. Após grande mobilização, uma camisa foi enviada de Pelotas direto para as mãos de Leandro Sinott, rubro-negro que há cinco anos reside na capital de Minas Gerais. Na segunda, o torcedor de longa data chegou uniformizado à casa do garoto e finalmente realizou o sonho de João.

Leandro Sinott, torcedor xavante que reside em Belo Horizonte há cinco anos, fez a entrega da camisa do clube a João Reprodução / Facebook

Até a noite desta quarta, mais de 1300 pessoas já haviam curtido a postagem de Katharina no Facebook. Mais de 30 mil haviam assistido ao vídeo e mais 350 haviam compartilhado o post. Famoso, João ficou conhecido na escola e no estádio do seu novo clube.

Do Bento Freitas, o zagueiro Cirilo e o volante Leandro Leite enviaram recados de agradecimento a João. Que, agora, faz novos planos: assistir in loco a um jogo do clube que escolheu torcer.