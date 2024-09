Paralimpíadas: veja os resultados dos brasileiros nas competições desta quinta, 29 de agosto

O Brasil fechou o primeiro dia de competições nos Jogos Paralímpicos de Paris com três medalhas, todas da natação. Nesta quinta (29), Gabriel Araújo levou o ouro nos 100m costas da classe S2 (limitações físico-motoras). Ele era uma das grandes apostas no primeiro dia na Arena La Défense. O segundo pódio veio com Gabriel Bandeira nos 100m borboleta S14. O brasileiro, que era recordista paralímpico, ficou com o bronze na prova. Nos 50m livre S10 masculino, Phelipe Andrews levou a prata.