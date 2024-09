O sábado (31) será de muitas disputas para o Brasil nas Paralimpíadas de Paris. O país estará nas modalidades de remo, natação, tiro com arco, ciclismo, atletismo, taekwondo, badminton, tênis de mesa, bocha e tênis em cadeira de rodas. Além disso, também entrará em quadra no goalball, no masculino e no masculino, e no vôlei sentado feminino nos esportes coletivos.