O judoca Mohammad Samim Faizad, do Afeganistão, protagonizou o primeiro caso de doping durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Um teste realizado na terça-feira (30) apontou o uso do esteroide anabólico estanozolol, o mesmo com o qual o velocista Ben Johnson foi flagrado na Olimpíada de Seul, em 1988.