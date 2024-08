Será nas águas que Isaquias Queiroz tentará igualar Rebeca Andrade como maior atleta olímpico da história do Brasil. O canoísta iniciará as disputas nesta terça (6), às 5h30min, no C2 500m. Seu parceiro de prova, assim como em Tóquio 2020, será o baiano Jacky Godmann.