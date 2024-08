O sonho do ouro olímpico de Hugo Calderano no tênis de mesa acabou nesta sexta-feira (2), quando o brasileiro foi derrotado pelo sueco Truls Möregårdh, número 26 do mundo, por 4 a 2 (10/12, 14/16, 11/7, 7/11, 12/10 e 8/11) nos Jogos Olímpicos.