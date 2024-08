Hugo Calderano terminou o torneio de simples do tênis de mesa na Olimpíada de Paris neste domingo (4) com sentimentos ambíguos. Orgulhou-se do quarto lugar, o melhor resultado de um mesatenista brasileiro na história, mas desabou em lágrimas, se frustrou e se decepcionou bastante com a perda do bronze para o francês Felix Lebrun por 4 a 0.