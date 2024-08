Depois da histórica medalha de Caio Bonfim, três brasileiras disputaram a prova feminina dos 20km da marcha atlética. Mais experiente marchadora do Brasil em Paris, Erica Sena piorou um pouco seus resultados olímpicos anteriores e terminou na 13ª posição. As estreantes Viviane Lyra e Gabriela de Sousa ficaram no 18º e 36º lugar, respectivamente.