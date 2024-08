Potência paralímpica, o Brasil contará com 16 paratletas vinculados ao Rio Grande do Sul nos Jogos de Paris, que começam no próximo dia 28 na capital francesa. Esse número é um aumento de 45% em relação aos 11 que estiveram em Tóquio há três anos, quando os "gaúchos" (nascidos ou vinculados ao estado) trouxeram oito medalhas.