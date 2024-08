Na reedição da Copa do Mundo do Catar, a França venceu a Argentina nesta sexta-feira (2), por 1 a 0, com gol de Mateta, e garantiu vaga nas semifinais das Olimpíadas de Paris. Os franceses, donos da casa, irão enfrentar o Egito, que bateu o Paraguai por 5 a 4, nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.