O início das disputas do tênis de mesa por equipes nesta segunda-feira (5) marcará a estreia da primeira atleta paralímpica brasileira a ser convocada para as Olimpíadas. Trata-se de Bruna Alexandre, que teve o braço direito amputado ainda na infância e começou a praticar a modalidade aos sete anos. Aos 29, a catarinense hoje integra o grupo de mesa-tenistas do Brasil que, em Paris, tentará pela primeira vez ganhar um confronto em Jogos Olímpicos.