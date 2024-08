Estreante

Breaking nas Olimpíadas 2024: veja a programação da modalidade nos Jogos de Paris

Evento feminino abre as provas do esporte nesta sexta-feira. São 16 B-girls brigando pelo pódio. Os homens se apresentam no sábado. As decisões acontecem no mesmo dia das classificatórias

09/08/2024 - 10h32min Atualizada em 09/08/2024 - 11h48min