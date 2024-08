Com os olhos marejados após ser eliminada nas oitavas de final, a arqueira brasileira Ana Luiza Caetano exaltou a maior visibilidade alcançada pelo tiro com arco brasileiro nas Olimpíadas. Após a derrota por 3 sets a 1 para a francesa Lisa Barbelin, a carioca de 22 anos disse a Zero Hora que a modalidade está no caminho certo.