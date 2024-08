Em vídeo Notícia

AO VIVO: Brasil x Espanha pela semifinal das Olimpíadas na Jornada Digital da Gaúcha

Seleção derrotou as atuais campeãs do mundo por 4 a 2, no Stade Vélodrome, em Marselha

06/08/2024 - 14h58min Atualizada em 06/08/2024 - 18h14min