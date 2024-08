Dono de duas medalhas em Jogos Olímpicos na modalidade, o Brasil tentará subir ao pódio pela terceira vez na maratona aquática feminina. Entre as 24 atletas na disputa dos 10km, Ana Marcela Cunha, atual campeã olímpica, e Viviane Jungblut, nadadora do Grêmio Náutico União, entrarão nas águas do Rio Sena em busca de uma medalha. A prova começa às 2h30min (horário de Brasília).