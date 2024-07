Pelo segundo dia consecutivo nas Olimpíadas, Rafael Nadal foi o dono da festa. Apenas 24 horas após ser um dos grandes protagonistas da cerimônia de abertura dos Jogos, no Rio Sena, o espanhol de 38 anos levou a multidão presente na quadra central de Roland Garros ao delírio, neste sábado (27), quando estreou com vitória nas duplas, ao lado do compatriota Carlos Alcaraz, 21 anos.