O carinho com o Brasil e a solidariedade com os gaúchos deram o tom da entrevista do tenista espanhol Carlos Alcaraz, 21 anos, após estrear com vitória nas Olimpíadas neste sábado (27). Depois de bater o liberiano Hady Habib por 2 sets a 0, o atleta agradeceu pela torcida que vem recebendo dos brasileiros nas suas partidas.