A classificatória do skate street foi realizada neste domingo (28), em La Concorde, na França. As brasileiras Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto disputaram as oito vagas à final com outras 19 atletas. Mas apenas a maranhense de 16 anos conseguiu avançar. A etapa contava com duas corridas de 45 segundos e cinco tentativas de manobras individuais. Apenas as três melhores notas (uma de corrida e duas de manobras) foram contabilizadas.