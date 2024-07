Aos 32 anos, Rafaela Silva foi aos Jogos Olímpicos de Paris 2024 como uma nova garota. Não a mesma que morava na Cidade de Deus, favela da zona oeste do Rio de Janeiro, e começou no judô aos oito anos. Mas a que sonha com o topo após ter enfrentado uma suspensão e já ter iniciado um recomeço.