Estado laico Notícia

Proibições religiosas deixam atletas francesas fora das Olimpíadas de Paris

Nova regra foi anunciada em setembro do ano passado com a justificativa de incompatibilidade das representações com a laicidade do País. Restrição inclui o véu islâmico, ou Hijab, item essencial para mulheres mulçumanas

26/07/2024 - 17h00min