O mês de julho está repleto de eventos no calendário francês. Com forte oposição ao presidente Emmanuel Macron, o segundo turno das eleições parlamentares se dará neste domingo, dia 7 de julho, a 19 dias da abertura dos Jogos Olímpicos, no dia 26. Trata-se de um dos fatores que dividem as expectativas dos franceses para a realização das competições.