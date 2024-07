Expulsa dos Jogos Olímpicos neste domingo (28), a nadadora Ana Carolina Vieira decidiu usar as redes sociais para se pronunciar sobre o caso. Em vídeos publicados no final do dia, ela afirmou estar desamparada após a decisão do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e disse que denunciou um caso de assédio, mas não explicou como isso se relaciona à sua punição.