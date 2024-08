O governo francês avalia que cumpriu nesta quarta (31) a promessa de deixar o rio Sena em boas condições para as competições em águas abertas nas Olimpíadas. Primeira autoridade a nadar no local após a redução nos índices de poluição, a ministra do esporte da França, Amélie Oudéa-Castéra, definiu como "histórica" a realização das provas de natação feminina e masculina do triatlo.