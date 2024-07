— De onde no Brasil você é? — me perguntou a ministra do esporte Amélie Oudéa-Castéra, 46 anos, uma das principais autoridades envolvidas nas Olimpíadas, logo após eu conversar com o presidente Emmanuel Macron, em evento nesta segunda (22), no Palácio do Eliseu. A titular da pasta havia percebido a bandeira do Brasil bordada na manga esquerda do meu uniforme do Grupo RBS e ficou curiosa.