Uma das mais experientes da delegação do skate brasileiro — mesmo com apenas 25 anos —, Pâmela Rosa está bastante otimista com sua participação nos Jogos Olímpicos de 2024. Depois de competir lesionada em Tóquio 2020, a paulista chegou a Paris sem nenhum problema físico. No currículo, acumula dois títulos mundiais e duas medalhas de ouro nos X-Games.