Situação difícil

Martine e Kahena continuam na 15ª colocação na vela e longe da disputa da medal race em Paris

Desempenho das brasileiras foi bastante irregular nas regatas do dia e elas já somam 89 pontos. As bicampeãs olímpicas precisam superar as duplas da Itália, Canadá, Estados Unidos, Japão e Espanha para se classificar

30/07/2024 - 11h19min Atualizada em 30/07/2024 - 15h14min