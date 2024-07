A festa vai começar Notícia

Jornais franceses vibram com início dos Jogos de Paris: "Joguem nossos Jogos"

Evento já teve dois dias de competição, mas Cerimônia de Abertura acontece nesta sexta-feira, a partir das 14h30min, com as delegações desfilando em barcos no Rio Sena

26/07/2024 - 10h53min