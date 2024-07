A tradição já é conhecida. Modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil em Jogos Olímpicos — 24 ao todo —, o judô abre o programa de competições neste sábado (27), com a disputa das duas categorias mais leves e com dois brasileiros na disputa: Natasha Ferreira, nos 48kg, e Michel Augusto, nos 60kg. As eliminatórias começam às 5h (no horário de Brasília) e o bloco de finais será a partir das 11h (horário de Brasília).