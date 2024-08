Após a derrota para a Espanha, por 2 a 0, nesta quarta-feira (31), o Brasil não depende apenas de si para avançar aos mata-matas dos Jogos Olímpicos. Com o tropeço, caiu para a terceira colocação do Grupo C, com três pontos, e agora terá de secar os adversários para seguir vivo na competição.