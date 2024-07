A água e o ato de remar são algumas das poucas semelhanças entre o remo e a canoagem. No mais, os barcos, as regras e até mesmo o sentido da remada são diferentes entre os dois esportes. Contudo, nas Olimpíadas de 2024, as duas modalidades estarão unidas por um casal. Principal nome do remo brasileiro, o carioca Lucas Verthein, 26 anos, namora a mineira Ana Sátila, 28 anos, maior esperança de medalhas do Brasil na canoagem slalom.