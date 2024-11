A Yeesco Futsal embarca para a Fronteira Oeste na noite desta quinta-feira (21) para iniciar a concentração para a semifinal do Gauchão. No sábado (23), às 20h, o time de Carazinho encara a Uruguaianense, pelo jogo de ida, e se prepara para os desafios de jogar no Ginásio Schmitão. GZH transmite a partida ao vivo com imagens, pelo YouTube.