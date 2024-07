Está no ar a primeira edição do caderno especial de Zero Hora sobre a Olimpíada de Paris. A publicação conta como foi a histórica cerimônia de abertura da 33ª edição dos Jogos Olímpicos e projeta como será o final de semana dos brasileiros em busca de medalhas. Competições como vôlei, surfe, boxe, tênis, skate, basquete e ginástica já terão duas disputadas iniciadas.