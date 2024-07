Medalha de bronze no skate street nas Olimpíadas de Paris, neste domingo (28), Rayssa Leal nunca soube o que é ser anônima. Acostumada com os holofotes desde os sete anos, a atleta, hoje com 16, faz terapia para aprender a lidar com a pressão do esporte de alto rendimento, aliada à exposição midiática da qual é alvo desde criança.