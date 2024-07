O técnico Aleksandar Petrovic, enfim, fechou a lista de convocados da seleção brasileira masculina de basquete para a Olimpíada de Paris 2024, nesta terça-feira (23). O técnico fez dois cortes, Alexey e Elinho, e ainda contou com os reforços dos armadores Yago e Raulzinho, recuperados de lesão. Assim, o croata contará com o mesmo grupo que disputou e venceu o Pré-Olímpico, disputado no início do mês.