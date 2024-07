Bia Haddad Maia foi eliminada da chave de simples da Olimpíada de Paris nesta segunda-feira (29). Maior esperança de medalha para o Brasil no tênis, a número 1 do País foi superada pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, 67ª do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, pela segunda rodada.