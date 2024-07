A delegação brasileira ganhou três reforços para as Olimpíadas de Paris nesta sexta-feira (26). Isso porque o trio do atletismo formado por Hygor Gabriel, Lívia Avancini e Max Batista conquistou uma vitória no julgamento da Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), realizado nesta sexta, e poderá disputar os Jogos de 2024.