O apagão cibernético, que afetou serviços bancários e aeronáuticos no mundo inteiro, atrasou a chegada dos remadores do Brasil a Paris, nesta sexta (19). Por conta do transtorno, os cariocas Lucas Verthein, 26 anos, e Beatriz Tavares, 29 anos, ficaram retidos no aeroporto de Milão e desembarcaram na Vila Olímpica com mais de três horas de atraso.