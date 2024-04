O Brasil fechou com chave de ouro sua participação no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô, realizado no Rio de Janeiro. A seleção conquistou o título por equipes mistas neste domingo (28), após vencer Cuba por 4 a 1 na final. Este foi o sétimo ouro brasileiro no torneio. Antes, nas disputas individuais, os atletas brasileiros somaram 15 pódios, sendo seis medalhas de ouro, três de prata e seis de bronze