A canoísta paranaense Ana Paula Vergutz é mais uma representante do país a garantir vaga em Paris pelo Pré-Olímpico das Américas da Canoagem Velocidade, disputado em Sarasota, nos Estados Unidos. A cota na modalidade é para o Brasil, mas ela deve ser a representante na Olimpíada. E a classificação veio com o segundo lugar na final do K1 500m.