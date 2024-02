O basquete feminino do Brasil começa, nesta quinta-feira (8), a disputa do Torneio Pré-Olímpico. A equipe treinada por José Neto enfrentará a Austrália, às 20h (de Brasília), no Ginásio Mangueirinho, em Belém. A competição dará três vagas para Paris. Alemanha e Sérvia são as duas outras seleções do grupo. As quatro equipes se enfrentarão em turno único.