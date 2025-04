Nova diretoria do COB comemora 100 dias de gestão e promove mudanças em processos internos

Os primeiros 100 dias da nova gestão do Comitê Olímpico do Brasil (COB) foram completados nesta sexta-feira (25), e a diretoria encabeçada pelo presidente Marco Laporta e pela vice Yane Marques celebrou algumas mudanças que vem sendo implementadas na entidade.

— Assumimos com o compromisso de colocar o COB como o líder de um diálogo entre todos os envolvidos no Movimento Olímpico em prol do crescimento do esporte brasileiro, e esses primeiros 100 dias foram apenas o começo desse trabalho — destacou La Porta durante Assembleia Geral do COB realizada nesta sexta-feira.