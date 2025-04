Porto Alegre recebe a segunda edição do Brasil Tennis Open 

Daniel Dutra Silva (E) e Ergi Kirkin (D), vice e campeão da temporada de 2024. João Pires / Divulgação/Instituto Sports

Porto Alegre vai sediar, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil Tennis Open, torneio que faz parte do circuito ATP Challenger 50 e que distribui 50 pontos no ranking mundial ao campeão e oferece uma premiação total de US$ 60 mil (R$ 341 mil pela cotação atual). O evento acontece entre os dias 27 de abril e 4 de maio, nas quadras de saibro da Associação Leopoldina Juvenil.

O público terá entrada gratuita para os jogos, mediante resgate de ingresso online. Clique aqui para mais informações.

A edição 2025 do torneio reunirá atletas de 15 países, da Europa, América do Norte, América Central, América do Sul e Ásia. Em 2024, o turco Ergi Kirkin venceu o brasileiro Daniel Dutra Silva na decisão.

Para ficar de olho

Luis Guto Miguel é promessa do tênis brasileiro. João Pires / Fotojump

O principal cabeça de chave será o equatoriano Álvaro Guillén Meza, 22 anos e número 205 do ranking mundial.

Vice-campeão júnior de Roland Garros em 2023, o boliviano Juan Carlos Prado Ángel também estará no torneio. O jogador de 20 anos é o 291º do mundo e será o quinto, na lista de favoritos.

Uma das caras novas do tênis brasileiro, o ainda juvenil Luís Guto Miguel recebeu um wild card (convite) e disputará o torneio em Porto Alegre. O jogador de 16 anos é atualmente o 33º colocado do ranking mundial juvenil e em 2024 foi o vencedor do Roland Garros Junior Series. Nascido em Goiânia, ele segue em busca de um marco inédito em sua carreira: somar o primeiro ponto no ranking profissional de simples da ATP.

Nas últimas duas semanas, Guto treinou no Rio de Janeiro ao lado de João Fonseca.

— Treinei super bem nestas duas semanas com o João Fonseca, ele me ensinou muitas coisas que posso usar neste torneio, então estou bem preparado e vamos com tudo — afirma a jovem promessa brasileira.

Outro convidado da organização é Vicente Freda, 17 anos. Sócio da Asssociação Leopoldina Juvenil, ele literalmente irá atuar em casa.

Freda irá atuar em casa. João Pires / Fotojump

— Estou com ótimas expectativas pra esse torneio, vai ser minha primeira chave principal de um Challenger. Ano passado ganhei convite pro qualifying, foi uma grande experiência que me fez trabalhar mais duro para voltar ainda mais forte esse ano. Hoje sei que estou mais preparado fisicamente, mentalmente e mais maduro para enfrentar esse desafio. Muito grato pelo convite, era algo que eu vinha visualizando há bastante tempo e estou pronto pra aproveitar ao máximo essa chance e deixar 100% em quadra — afirma.

O torneio conta ainda com a participação dos tenistas brasileiros Mateus Alves, Daniel Dutra da Silva, Pedro Sakamoto e Pedro Boscardin entre os pré-classificados. Outras seis vagas estarão em jogo no qualifying que se inicia no domingo (27).

Confira as principais informações do torneio: