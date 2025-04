COB e Governo do Distrito Federal confirmam Brasília como sede dos Jogos da Juventude 2025

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o Governo do Distrito Federal confirmaram oficialmente Brasília como sede dos Jogos da Juventude 2025. A edição deste ano marcará o retorno da competição para onde começou, em 2000. A expectativa é que cerca de 4.000 jovens estejam envolvidos na disputa de 20 modalidades entre os dias 10 e 25 de setembro .

— No esporte olímpico o sucesso normalmente se mede pelas medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos. Só que o caminho até lá é longo, e começa justamente aqui, entre os jovens, na base da pirâmide. Tenho dito que antes de sermos uma potência olímpica precisamos nos transformar em uma Nação Esportiva — afirmou o presidente do COB, Marco La Porta.

De acordo com La Porta, serão mais de 2 milhões de jovens, de todos os estados do país , envolvidos nas seletivas para tentarem estar na fase nacional, em Brasília:

— Teremos aqui, em setembro, muitos futuros campeões, sem dúvida, mas no processo formamos outros milhões, impactados pelos valores do esporte e que propagarão, de alguma forma, a prática esportiva ao longo de suas vidas — comemorou.

Segundo a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, a cidade tem vocação para receber eventos desse porte.

O presidente do COB aproveitou o evento desta terça para anunciar a entrada da 20ª modalidade nos Jogos da Juventude, bem como explicar a grandeza do evento.

— Além de todo caráter de formação esportiva e educacional, os Jogos da Juventude são nosso evento conceito, no qual implementamos todas as nossas inovações. Este ano, por exemplo, teremos o remo virtual como nossa 20ª modalidade, mostrando nosso olhar para mundo dos esportes eletrônicos e nos aproximando ainda mais dos jovens — projetou.

— Nesse evento falamos de performance, de desenvolvimento, trazemos ativações dos nossos patrocinadores, mostramos nosso trabalho de inclusão dos valores olímpicos nas escolas, com o Transforma, e o que estamos fazendo no Canal Olímpico. É onde expomos todas as nossas iniciativas — finalizou La Porta.