COB promove diálogo e celebra avanços no II Fórum Mulher no Esporte

Fabi Alvim, Joanna Maranhão, Yane Marques, Rosângela Santos e Maria Emília Luz durante o Fórum. Grazie Batista / Divulgação/COB

A Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, foi palco do II Fórum Mulher no Esporte, uma iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB) que reuniu cerca de 300 convidados para debater os avanços e os persistentes desafios do papel feminino no universo esportivo.

O evento abriu espaço para a discussão sobre a atuação da mulher em diversas áreas, desde a gestão e o alto rendimento até a performance, treinamento e medicina esportiva.

A expressiva participação de medalhistas olímpicas, como Fabi Alvim (voleibol), Ágatha Rippel (vôlei de praia), Jade Barbosa (ginástica artística), Isabel Swan (vela), Rosângela Santos (atletismo), Leila Barros (vôlei), senadora da República, e Yane Marques (pentatlo moderno), vice-presidente do COB, foi um dos pontos altos do fórum. Além de prestigiar o encontro, elas compartilharam suas experiências e visões sobre o cenário esportivo feminino.

— O Fórum foi um grande encontro de mulheres e homens que compartilharam histórias e temas fundamentais, como gestão, ciência do esporte, performance, oportunidades. Tenho certeza de que todo mundo saiu daqui com a cabeça fervendo em assuntos riquíssimos e interessantes para a gente fortalecer. Nós, do COB, mostramos que a gente se importa, que a gente traz essa temática de uma forma interessante, educativa e que corrobora com a ideia de equidade de gênero, uma temática rica, ampla, diversa e que carece de muita discussão e debate — comenta Yane Marques.

Além das atletas, as treinadoras olímpicas Martha Rocha (vela), Camila Ferezin (ginástica rítmica), Gianetti Bonfim (marcha atlética) e Crystal Kaua (rugby) também participaram dos debates com suas perspectivas sobre a formação e o desenvolvimento de atletas de alto nível.

O fórum contou ainda com a participação de importantes lideranças femininas do esporte, como a presidente do Comitê Olímpico do Panamá, Damaris Young, a secretária nacional de Excelência Esportiva, a atleta olímpica Iziane Marques, e a diretora de Comunicação e Marketing do COB, Manoela Penna, demonstrando a abrangência e a importância do tema em diferentes esferas.

Durante o fórum foram realizados cinco painéis de debates que abordaram temas cruciais para o avanço da equidade de gênero no esporte. O impacto desse movimento nos Jogos Olímpicos Paris 2024 abriu as discussões, seguido por painéis sobre liderança feminina no esporte, o papel e os desafios das treinadoras de alto rendimento, a performance específica da mulher atleta e as particularidades da preparação olímpica feminina, com o case de sucesso da seleção brasileira de ginástica artística em Paris.