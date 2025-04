NBA: Warriors e Magic vencem no play-in e estão garantidos nos playoffs

Duas das quatro vagas restantes para os playoffs da NBA foram preenchidas nesta terça-feira (15) pelo play-in. O Orlando Magic venceu o Atlanta Hawks, por 120 a 95, e garantiu a sétima posição na Conferência Leste. Já no Oeste, o Golden State Warriors teve um duelo equilibrado contra o Memphis Grizzlies, do qual saiu vencedor por 121 a 116.

As equipes perdedoras agora aguardam os jogos desta quarta-feira (16) no play-in. Os Hawks enfrentarão o vencedor de Chicago Bulls x Miami Heat, que jogam às 20h30min. Os Grizzlies aguardam o ganhador de Sacramento Kings x Dallas Mavericks, marcado para 23h.

Reservas conduzem triunfo do Magic

Cole Anthony marcou 26 pontos , em apenas 20 minutos em quadra, enquanto Anthony Black contribuiu com 16 e 4 assistências, mais do que Cory Joseph e Kentavious Caldwell-Pope juntos.

Jogos dos playoffs do Leste

Butler em modo playoffs lidera os Warriors

Uma certeza que os Warriors tinham quando fizeram a troca por Jimmy Butler era de que ele apareceria nos momentos decisivos. E isso aconteceu no play-in. O ala foi o cestinha da partida, com 38 pontos e atuando 40 minutos.

Stephen Curry não ficou para trás e marcou 37, sendo decisivo, como sempre, com bolas de três no final do jogo. O brasileiro Gui Santos atuou apenas seis minutos, e ajudou com 3 pontos e 3 rebotes.